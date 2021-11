Ferri: “Inter-Napoli partita bellissima. Ranocchia e Handanovic hanno fatto benissimo”

Riccardo Ferri nell'analizzare quanto accaduto tra Inter e Napoli, a Pressing ha sottolineato l'ottima prova di Ranocchia e Handanovic

"Partita bellissima, per i contenuti e le azioni. Una gara elettrizzante sotto tutti i punti di vista. Guardandola al di là degli ultimi 10 minuti, il Napoli è stato bravo ad andare in vantaggio, poi l'Inter ha reagito mettendo sotto gli avversari. Comunque una partita esaltante di un campionato che ci propone gare di grande livello. Quest'anno oltre alla qualità c'è anche grande intensità. I cambi? Quello della sostituzioni può diventare un luogo comune, ma nessuno tiene fede al fatto che ci sono delle forze da gestire. Forse, non sono state gestite bene. La squadra è calata nella totalità, forse Inzaghi ha pensato anche alla Champions. Handanovic ha subito tante critiche, ma contro il Napoli ha fatto benissimo. Ranocchia non ha fatto rimpiangere de Vrij".