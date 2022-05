Ferri: “Inter non sarà distratta domani. Dybala? Grandissimo talento ma…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "A livello estetico, l’Inter gioca meglio. E’ una squadra in salute. Gli ultimi risultati parlano chiaro"

Intervenuto ai microfoni di ItaSportPress, Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della finale di Coppa Italia di domani: “Non prevedo che ci sia una favorita. E’ una finale secca. In queste occasioni, non si fanno pronostici. Inter distratta? Il dna non contempla distrazioni sotto questo punto di vista. C’è un trofeo in palio. Come si fa a pensare a altro in una finale? A livello estetico, l’Inter gioca meglio. E’ una squadra in salute. Gli ultimi risultati parlano chiaro. Dybala? Bisognerebbe chiederlo a Inzaghi e al club. In questo momento, ogni previsione è prematura. Soprattutto prima di una finale, in cui l’Inter deve giocare contro di lui. La mia opinione è che la Joya sia un calciatore di grandissimo talento”.