Ferri: “Inter, con la Roma turnover. Il derby? Ero vicino la panchina di Inzaghi…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, l'ex difensore analizza il momento dell'Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, Riccardo Ferri ha parlato del momento dell'Inter e della sfida del Maradona tra i nerazzurri e il Napoli. "La Coppa Italia è un obiettivo importante per l’Inter così come per le squadre che ne fanno ancora parte. Il turnover credo che sia doveroso, anche perché ci sono poi Napoli e Liverpool. Credo che sarà una partita sicuramente molto avvincente in Coppa Italia, si scontrano due squadre che arrivano da due partite molto contestate e controverse, vogliono ovviamente rendersi protagoniste subito. Sarà importante fare turnover per coinvolgere i giocatori che hanno avuto meno spazio".