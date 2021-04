Ferri: “L’Inter ora ha persone che sanno stare ai vertici. Può aprirsi grande ciclo”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Penso che la società e la squadra sono arrivate ad un punto in cui è possibile aprire un grande ciclo"

Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, ha parlato così del momento in casa nerazzurra e della lotta scudetto: "Lotta scudetto chiusa? No, di chiuso non c’è niente. Il campionato quest’anno è come non mai incerto ma tenendo conto che l’Inter ha un vantaggio oggettivo nei confronti del Milan che sono 6 o 9 se vince il recupero non posso non dire che sia favorita. Credo che il Milan come del resto la Juventus possano ancora essere insidiose fino alla fine".