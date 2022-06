Ferri: “Inter, voto 9. Bellanova perfetto. Lukaku? Qui entrano in gioco…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della stagione e del mercato nerazzurro: "All'Inter do 9. Poteva essere da dieci e lode con lo scudetto, ma la stagione è stata comunque esaltante perchè l'Inter è stata protagonista su tutti i fronti. Lukaku? Qui entrano i gioco anche fattori economici. Lukaku ha dimostrato di essere un campione e il suo rientro comporterebbe un sacrificio da parte sua, dell'Inter e del Chelsea. All'Inter ci sono dirigenti attenti e che sanno cogliere le opportunità, lasciamo lavorare Marotta e chi opera nel settore, hanno una grande visione del mercato. Bellanova? Lo avevo visto già anni fa, aveva bisogno di mettere peso perchè la velocità ce l'aveva. E' perfetto per il 3-5-2 e sa fare bene la fase difensiva e offensiva. Credo possa interessare all'Inter così come a tante altre squadre".