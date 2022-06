Ferri: “Italia fuori dal Mondiale? Non c’è spiegazione. Mancini? Il migliore”

Le parole dell'ex calciatore: "Conoscendo Roberto e il suo staff non potremmo essere in mani migliori. Siamo una nazionale in costruzione"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Riccardo Ferri, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di stasera tra Italia e Argentina: «Inevitabilmente le squadre avranno atteggiamenti diversi. Entrambe hanno fatto un percorso importante nel recente passato, ma l'Argentina sarà al Mondiale e l'Italia no».

Lei ha trovato una spiegazione?

«No, perché non c'è. E forse il calcio è bello anche per questo. Ora dobbiamo guardare solo avanti».

Mancini lo sta già facendo.

«Conoscendo Roberto e il suo staff non potremmo essere in mani migliori. Siamo una nazionale in costruzione, c'è una transizione dal vecchio progetto a uno nuovo. Mancini è un ottimo ct ma soprattutto un bravissimo scout: ha già individuato chi può far comodo al prossimo ciclo della nazionale. Ma bisogna avere pazienza».

Pazienza per tornare a vincere?

«Piuttosto pazienza per quello che accadrà. Alcuni calciatori sono alla prima convocazione, altri non hanno molta esperienza. Non dovremo dare subito giudizi affrettati».