Ferri: “Il no alla Juve? L’Inter era casa mia, il sogno di un bambino. Avevo capito…”

In una lunga intervista a Il Giornale, Riccardo Ferri ricorda il suo rifiuto alla Juve per rimanere all'Inter. Una scelta di cuore per l'ex difensore: "Oggi può sembrare una frase fatta, ma non lo è affatto. L'Inter era casa mia, il sogno di un bambino diventato realtà e per questo motivo io sudavo e davo tutto me stesso per indossare quella maglia".