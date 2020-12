Ferri: “L’Inter ha qualità tecniche superiori allo Spezia, Conte conosce bene…”

Riccardo Ferri ai microfoni di Inter TV prima della sfida con lo Spezia: “Lo Spezia è una squadra ben organizzata e nei primi minuti della gara è una squadra che tenta di imporre il proprio gioco. Le difficoltà sono la pressione e il ritmo, ma le qualità tecniche dell’Inter sono superiori. L’Inter è riuscita a vincere anche uno scontro diretto con il Napoli. Ha saputo leggere situazioni di difficoltà, cambiare assetto tattico, attendere, essere meno bella ma poi trovare i tre punti. Difesa? Antonio conosce molto bene il materiale a sua disposizione e sa che in quel contesto tattico i giocatori rendono al meglio. L’assetto tattico può essere cambiato, ci vuole una grande disponibilità dei giocatori nel fare movimenti in possesso e non possesso. Alcuni giocatori mancano all’appello. Insidie? La consapevolezza di essere più forti e di approcciare la gara in maniera poco convincente. L’atteggiamento della squadra è determinante, anche nelle distanze in campo. Se siamo bravi nelle marcature preventive potremo fare nostra la partita giù nei primo minuti di gara”.

