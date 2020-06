Ferri: “Samp sotto pressione, troveremo una squadra aggressiva. Inter, mi aspetto…”

Riccardo Ferri ha analizzato la ripresa del calcio con i fari puntati sull’Inter di Conte: “La Sampdoria è una squadra ferita, aveva iniziato con obiettivi diversi e si trova in una posizione di classifica inaspettata. Una squadra che alterna risultati e prestazioni in maniera sconclusionata. Una squadra che ha perso l’obiettivo primario e quindi si trova in situazioni particolari. Ha il Genoa alle calcagna. Sentono questa rivalità. Troveremo una squadra aggressiva, una squadra che cercherà di limitare l’Inter. La squadra di Ranieri avrà pensato esclusivamente a questa partita. Troveremo terreno ostile. Sarà importante far girare palla e affondare subito il colpo. C’è troppa pressione su di loro. C’è da dire che loro hanno visto la nostra gara”.

La ripresa del campionato: “Conte conosce benissimo le difficoltà che andrà a trovare in ogni singola partita e le analizzerà tutte. Era meno aggressiva l’Inter prima dello stop rispetto alla prima parte della stagione. Qualcuno aveva bisogno di rifiatare, il lockdown ha dato questa possibilità ai giocatori un po’ in difficoltà per rimettersi in linea con la preparazione. Ci aspettiamo una partenza nello stile di Antonio: forte, aggressiva e vogliosa di fare la partita. Tenere palla e attaccare con più giocatori e con il baricentro alto. Ci servirà un po’ più di turnover. Senza fare previsioni arrivare al top della forma in fondo ci permetterebbe di giocarci qualcosa”.

(Inter TV)