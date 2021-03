Ferri: “Per l’Inter sarà durissima, ma sono fiducioso. Ora è squadra matura. E poi ha…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Riccardo Ferri ha parlato di Torino-Inter in programma oggi al Grande Torino

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Riccardo Ferri ha parlato di Torino-Inter in programma oggi al Grande Torino. Questo il commento dell'ex difensore nerazzurro: "Ho sempre avuto un grande affetto per il Toro e spero possa tirarsi su presto: era partito con obiettivi diversi e ha la qualità per uscirne".