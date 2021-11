Ferri: “Inter, passaggio del turno fondamentale. Nella testa dei giocatori…”

Intervenuto ai microfoni di Infinity, Riccardo Ferri ha analizzato così la vittoria dell'Inter con tanto di passaggio del turno

"Era un obiettivo il passaggio del turno, che l'Inter aveva nelle sue corde. Riuscire a superare questa qualificazione è un obiettivo raggiunto, non ti dà niente dal punto di vista materiale ma dal punto di vista mentale serviva fare qualcosa in più dell'anno scorso. Penso alla testa dei giocatori che sono cresciuti nel corso del campionato e che in Champions sembravano avere lo stesso passo compassato all'inizio: riuscire a migliorare così era un tassello in più rispetto all'anno scorso che è stato comunque strepitoso. Milan e Inter si assomigliano per mentalità e caratteristiche".