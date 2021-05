Festa: “Sarà l’Europeo di Barella. Inter? Può fare bene in Europa, ma deve…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore dell'Inter e oggi allenatore Gianluca Festa ha fatto così il punto in casa nerazzurra

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore dell'Inter e oggi allenatore Gianluca Festa ha fatto così il punto in casa nerazzurra e non solo:

"Accende incredibilmente gli entusiasmi, la Roma ha bisogno di uno così: può far bene. Ci vuole un personaggio così nel calcio italiano, fa salire il livello di interesse in Italia".

"Sicuramente fare bene in Europa, giocare per vincere su tutti i fronti. Il palcoscenico europeo ti consacra, ti scontri con colossi incredibili e forse il modo in cui giocano non è proprio europeo. Devono un po' evolversi sul gioco".