Festa: “L’Inter sta facendo bene, si vede la mano di Conte. Barella? Non era facile…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianlucaha parlato del momento dell’ Inter . Questo il commento dell’ex giocatore nerazzurro: “Sta facendo molto bene, è una squadra che ha acquisito consistenza e regolarità nei risultati, cosa che mancava in passato. E’ una squadra solida e si vede la mano dell’allenatore. Per lo scudetto se la giocherà con la Juve e la Lazio. Barella? Non era facile per un ragazzo così giovane imporsi in una squadra come l’Inter. Bastoni? Mi piace tantissimo, è molto attento, ha un bel piede e Conte ha fatto bene a dargli fiducia. Ha grande personalità e prevedo un bel futuro”.