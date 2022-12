EDICOLA CDS – Festa Inter, torna Lukaku: almeno 45′ contro la Reggina per Romelu

"Festa Inter, torna Lukaku". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport di giovedì 22 dicembre 2022. "Reggio, Simone sfida Pippo. Fratelli contro nell'amichevole in Calabria. Romelu giocherà almeno 45'". Spazio anche all'intervista a Zenga: "Tutto dice Napoli" e ai parametri zero: "Rabiot apre la fuga a zero. Skriniar e Smalling i big che a giugno si liberano gratis"