Festival dello Sport di Trento presenta: Argento Vivo, una giornata a forti tinte nerazzurre

Il Festival dello Sport di Trento cambia location. A causa della pandemia il consueto appuntamento organizzato dalla Gazzetta dello Sport non si svolgerà a Trento ma a Milano. Appuntamento impredibile per tutti i sostenitori nerazzurri quello organizzato per venerdi 9 ottobre alle ore 18.30. Insieme ad Andrea Schianchi, giornalista dellla Gazzetta dello Sport, infatti ci saranno Javier Zanetti, Diego Milito, Esteban Cambiasso, Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron e Daniel Bertoni. Una giornata a forti tinte nerazzurre quella del 9 ottobre con un tocco sudamericano.

Potrete prenotarvi per partecipare all’evento cliccando sul link dove troverete tutte le informazioni necessarie. “Argento Vivo”