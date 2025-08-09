Lazio, nessuna fidejussione per sbloccare il mercato: arriva la smentita

FC Inter 1908
Nessuna fidejussione bancaria per sbloccare il mercato in entrata della Lazio. Arriva la conferma da parte del club
Matteo Pifferi Redattore 

Nessuna fidejussione bancaria per sbloccare il mercato in entrata della Lazio. Fonti vicine alla società biancoceleste smentiscono oggi, venerdì 8 agosto, all'Adnkronos le ricostruzioni apparse oggi sugli organi di stampa in merito a una presunta ricerca di fidejussioni bancarie per riaprire il mercato.

Il Club biancoceleste - continuano le fonti - non ha avviato né richiesto operazioni di questo tipo – né da 40 milioni né di altra entità – prosegue nel rispetto delle norme e secondo la programmazione già definita: sostenibilità, efficienza dei costi e valorizzazione della rosa.

Eventuali valutazioni finanziarie di carattere ordinario - sottolineano ancora le fonti - rientrano nella pianificazione aziendale e non sono collegate al mercato in entrata. Ogni aggiornamento verrà comunicato solo attraverso canali ufficiali e non tramite indiscrezioni.

 

