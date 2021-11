Inter, fiducia massima in Dumfries: sedute extra ad Appiano e una convinzione

L'esterno olandese non è ancora riuscito a imporsi con la maglia nerazzurra, ma non ci sono dubbi sulle sue qualità

L'impatto con l'Inter e con il calcio italiano di Denzel Dumfries non è stato certamente dei migliori: l'esterno olandese, arrivato a Milano per raccogliere la pesantissima eredità di Hakimi, non è ancora riuscito a imporsi in nerazzurro, e spesso e volentieri Inzaghi gli ha preferito l'usato sicuro Darmian. L'ex PSV Eindhoven sta incontrando qualche difficoltà di inserimento, ma nessuno in viale della Liberazione ha dubbi sulle sue qualità e sulla bontà dell'operazione.

Tanto che, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'eventuale arrivo di Nandez a gennaio non rappresenterebbe una bocciatura per l'olandese: "Con lui in organico l'Inter e Inzaghi gestirebbero senza ansie anche la crescita di Dumfries, che fin qui poco ha convinto. Va detto che sull'olandese c'è la massima fiducia ad Appiano: al calciatore vengono riconosciuti grandi margini di crescita, anche per il fatto di non aver completato un percorso giovanile classico. È per questo che il giocatore sta facendo "ripetizioni" ad Appiano, aggiungendo ore di allenamento a quelle normali con lo staff di Inzaghi per migliorare su fondamentali e letture tattiche".