Fienga: “Sorpresi nel leggere i commenti del presidente Zhang. Lavorare con le istituzioni”

Il CEO della Roma Fienga ha commentato il duro attacco del presidente dell’Inter alla Lega di Serie A nella persona del presidente Dal Pino: «In un momento così difficile per il calcio italiano siamo rimasti sorpresi nel leggere i commenti attribuiti al presidente Zhang su Instagram». Per il dirigente giallorosso bisogna «lavorare insieme alle istituzioni, mettere da parte gli interessi personali e fare ciò che è giusto per la tutela della salute, per il calcio italiano, per i tifosi e per la collettività».

La posizione «basta litigi, rendiamo conto del momento del Paese» unisce anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni Giovanni Malagò e quello della Federcalcio Gabriele Gravina.

(Gazzetta dello Sport)