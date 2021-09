VIDEO / FIFA 22, le valutazioni dei calciatori dell’Inter: guidano Skriniar e Handanovic

Fifa 22 svela i valori dei calciatori dell'Inter, che scoprono i ratings: in testa ci sono Milan Skriniar e Samir Handanovic

Per i giocatori dell'Inter è arrivato il momento di scoprire i propri valori in FIFA 22. Chi sarà il più veloce? Chi il migliore in assoluto? Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Danilo D'Ambrosio e Milan Skriniar ci guidano alla scoperta delle card dei nerazzurri! E voi che dite? Siete d'accordo con queste valutazioni?