Mercato, report FIFA: spesi 41 miliardi negli ultimi dieci anni. Esplose commissioni agenti

L'organizzazione mondiale del calcio ha pubblicato un report sui trasferimenti degli ultimi 10 anni e i soldi versati agli agenti

Alle 20, questa sera, in Italia chiude il calciomercato. Orario diverso rispetto ai Paesi dei maggiori campionati europei. In Inghilterra chiude alle 23 (le 24 italiane) e alle 24 chiude in Spagna e Francia. Alle 18 invece chiude il mercato della Germania. Non è stato un mercato molto ricco. Tranne il PSG. Ma la FIFA ha pubblicato il report sui soldi spesi e sugli ingaggi degli agenti degli ultimi dieci anni.