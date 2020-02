Mercato, FIFA pronta a nuove regole: limiti ai giocatori in prestito e valore alla formazione

Manca ancora l’ok del Consiglio, ma dalla Commissione Fifa Stakeholder arrivano delle nuove proposte sul calciomercato. E se verranno approvate ci saranno indennizzi per premiare la formazione dei giovani calciatori e limiti sui giocatori che potranno arrivare in prestito.

Verrà quindi creato un fondo che finanzierà gli indennizzi dovuti per la formazione dei calciatori. Sarà alimentato con una tassa sui trasferimenti pari all’1% di cui si farà garante la Fifa. E da luglio entrerebbe in vigore un limite ai prestiti internazionali dei giocatori dai 22 anni in su. Si comincerà con un massimo 8 giocatori in prestito fra entrate e uscite per la stagione 2020-21, poi si scenderà a 6 complessivi entro la stagione 2022-23, con un massimo di tre in entrata e tre in uscita fra gli stessi club.

(fonte: repubblica.it)