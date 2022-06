Fifa, UFFICIALE: respinto il ricorso del Cile, l’Ecuador parteciperà ai Mondiali

La Fifa ha ufficialmente respinto il ricorso del Cile, che chiedeva l'estromissione dai Mondiali dell'Ecuador per la presunta irregolarità dei documenti relativi al calciatore Byron David Castillo Segura, che per l'accusa sarebbe colombiano. Niente da fare anche per l'Italia che, seppur non ufficialmente, poteva sperare in un eventuale ripescaggio. Questa la nota rilasciata dalla Fifa: "Dopo aver analizzato le argomentazioni di tutte le parti interessate e considerato tutti gli elementi portati dinanzi ad essa, viene deciso di archiviare il procedimento avviato contro la Fef (la federazione ecuadoregna). Le conclusioni della commissione disciplinare sono state comunicate in data odierna alle parti interessate. In accordo con le disposizioni in materia del Codice Disciplinare Fifa, le parti hanno dieci giorni di tempo per richiedere una decisione motivata".