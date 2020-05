Figc, via alle 5 sostituzioni in 3 blocchi. Ogni campionato dovrà avere classifica

Il Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile ha discusso con la Figc del protocollo per gli allenamenti e della possibile ripresa del campionato. Presto dovrebbe esserci un protocollo che darà il via agli allenamenti collettivi.

“Gravina, nella videochiamata con i presidenti di Lega e delle Componenti, ha chiarito che convocherà il Consiglio federale quando la decisione sugli allenamenti collettivi sarà ufficiale e dopo la presentazione del decreto sugli aiuti economici e l’incontro con il premier Conte previsto la prossima settimana. Il Cf benedirà per questo finale di stagione le cinque sostituzioni in tre blocchi, approvate dall’International Board e ha chiarito alle Leghe che ogni campionato dovrà avere una classifica, bocciando la decisione della serie C di congelare le retrocessioni. Questo significa che, in ogni caso, la serie A non sarà a 22. In via Rosellini, intanto, hanno annunciato l’assemblea, fissata per mercoledì: tanto per cambiare si parlerà di diritti tv (Sky ha ufficializzato che non pagherà l’ultima rata) e della ripresa dell’attività agonistica”, spiega il Corriere della Sera.