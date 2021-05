Rinunciare a due mensilità? AIC fa muro, la FIGC soccorre i club. Norma su monte ingaggi

L'Assocalciatori non ha lasciato margini sulla rinuncia a due mensilità. Intanto il totale degli stipendi non potrà essere superiore agli incassi

Ieri si è tenuto a Roma un tavolo tecnico presenziato da Gravina con tutti i rappresentanti delle tre lege, dei calciatori e degli allenatori. E dal summit sono venute fuori cifre davvero preoccupanti per il calcio italiano: 5 miliardi di indebitamento, un miliardo di perdite nella stagione che terminerà domani. Sono aumentati di troppo i costi del lavoro per ogni club. E per questo il presidente della FIGC ha chiesto uno sforzo su questo. È stata approvata la norma per la quale ogni società non potrà spendere per il monte ingaggi più di quanto incassato nell'ultima stagione. A meno che non venga effettuato un aumento di capitale o non vengano presentate garanzie fideiussorie.