Figc, al via il Consiglio Federale: si lavora per la riforma dei campionati

E' cominciato alle 11 il Consiglio Federale della Figc in Via Allegri presieduto dal presidente Gabriele Gravina. Da Renzo Ulivieri a Paolo Dal Pino, passando per Francesco Ghirelli, Mauro Balata e Cosimo Sibilia: tutti presenti fisicamente in sede. Tra gli argomenti all'ordine del giorno 'il tavolo di lavoro per la riforma dei campionati', le domande di riammissione e di ripescaggio nei tornei professionistici 2021/2022 e quelle di sostituzione nel prossimo campionato di Serie C dopo le bocciature del Collegio di Garanzia del Coni per i ricorsi di Carpi, Novara, Casertana e Samb (salva in C solo la Paganese). Inoltre, la Figc oggi rarificherà anche l'esclusione del Chievo dalla Serie B. (ANSA).