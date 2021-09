FIGC, Gravina contro Lotito: “Non trovo frasi sull’annullamento della pena”

Le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina sull'episodio accaduto oggi in Consiglio Federale con Lotito

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale. Il numero uno ha spiegato l'episodio accaduto questa mattina con il battibecco con il presidente della Lazio Claudio Lotito in Via Allegri: "C’è un tema fondamentale, il Collegio di Garanzia non ha annullato nessuna condanna a Lotito e dunque ad oggi è responsabile all’interno dell’ordinamento sportivo, per noi vige ancora la squalifica".