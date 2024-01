In Figc incontro Gravina-Serie A, al centro le riforme: presente anche Marotta

È in corso nella sede dalla Figc a Roma un incontro tra il presidente federale, Gabriele Gravina, e la Lega di Serie A

È in corso nella sede dalla Figc a Roma un incontro tra il presidente federale, Gabriele Gravina, e la Lega di Serie A. Sul tavolo la riforma del calcio italiano in vista dell'assemblea straordinaria indetta al n.1 della Figc per modificare lo statuto e cancellare così il diritto di veto (la cosiddetta intesa tra le componenti).