Europeo, la FIGC lancia l’app ‘Mitiga’: ecco chi potrà andare allo stadio

La FIGC, con l'autorizzazione del Governo, è pronta a lanciare 'Mitiga', l'app che permetterà ad alcuni tifosi di andare allo stadio

Sull'Italia incombe la data del 7 aprile, limite fissato dalla UEFA per dare la disponibilità ad aprire parzialmente gli stadi in occasione del prossimo Europeo, pena esclusione della sede dalla competizione. E l'Italia si è mossa. La FIGC, infatti, è pronta a lanciare 'Mitiga', la nuova app che permetterà a tifosi con tampone negativo e/o vaccinati contro il Covid di assistere dal vivo alle partite a Roma. Scrive Repubblica:

"Si dovrebbe chiamare Mitiga. La app che la Figc intende presentare questa settimana come lasciapassare per l’Europeo a Roma (...). Ogni possessore di biglietto per Roma potrà scaricarla sul proprio device: un codice a barre, che garantisce l’anonimato, certifica che si è fatto il tampone negativo o in aggiunta che si è vaccinati (...). Sarà comunque necessario adottare dentro lo stadio le misure di distanziamento sociale e l’uso della mascherina: difficilmente il riempimento dell’Olimpico potrà andare oltre il 30 o al massimo il 50% della capienza".