Il figlio di Julio Cesar va nella Serie B portoghese. L’ex Inter: “Buona fortuna figliolo”

Se il figlio di Julio Cruz si sta mettendo in mostra in argentina, un altro giovane figlio d'arte (nerazzurra) prova a farsi strada nel calcio. Stiamo parlato di Cauet Werner, centrocampista di 18 anni brasiliano e figlio di Susanna Werner e Julio Cesar, ex portiere dell'Inter e tra gli eroi del Triplete del 2010. Il giovane calciatore, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato l'inizio dell'avventura al Mafra FC, club della Serie B portoghese. Sui social è arrivato anche l'incoraggiamento del padre: "Buona fortuna figliolo".