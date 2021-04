Il figlio di Zenga: “Papà è più attento e io mi interesso a lui. GF terapeutico”

Andrea è tornato a parlare, in un'intervista ad RTL, del rapporto con il suo papà che ha ritrovato dopo aver partecipato al programma

A RTL hanno chiesto a Zenga come va il suo rapporto con il padre ad un mese dall'uscita dalla casa e lui ha risposto così: «Con papà va bene ci sentiamo e mi fa un sacco piacere. Ieri l'ho chiamato ogni tanto chiama lui. Lo vedo più attento e anche io mi informo di più su di lui. Bene in attesa di rivederci. Credo sia stato molto terapeutico il Grande Fratello Vip, ha detto una grossa scossa ad entrambi ed è riuscito a far ripartire il nostro rapporto».