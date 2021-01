Il figlio di Zenga: “Io e mio papà non ci seguiamo su Instagram. Avevo paura che…”

Andrea Zenga, concorrente del GF Vip, è tornato a parlare del suo difficile rapporto con il padre, l’ex portiere dell’Inter: “Mi prendo la responsabilità di quanto detto. Sapevo che facendo questa esperienza lo avrei coinvolto indirettamente. Penso che lo chiameranno i giornalisti. Se mio papà ha Instagram? Sì ma non ci seguiamo. E’ in linea con il nostro rapporto. La mia paura era che si parlasse solo ed esclusivamente di questo. Normale, adesso mi prendo le conseguenze. Lo avevo messo in conto prima di entrare. Si vedrà fuori. Se penso che potrebbe avere una reazione diversa da quella che mi aspetto? Non credo”.

