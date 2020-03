Figo esalta Lukaku: “Segna e aiuta la squadra, non sono sorpreso. È felice e si vede”

Presente ad Amsterdam per i sorteggi della Nations League, Luis Figo ha esaltato Romelu Lukaku, protagonista di un’ottima stagione al suo primo anno con la maglia dell’Inter. Queste le sue parole, riportate dal quotidiano belga L’Avenir: “Quest’anno è fantastico. È felice, penso che si veda. E segna molto, aiuta la squadra a essere solida e a credere nella possibilità di vincere lo Scudetto. Ci sono molte differenze tra Serie A e Premier League, ma non mi ha sorpreso. Quando hai un senso del gol del genere segnerai sempre anche se giochi in Cina. E poiché ha le qualità necessarie, continua a far bene. In teoria, è più complicato segnare in Italia che in Inghilterra, perché ci sono meno spazi e le squadre sono tatticamente più forti, ma sta facendo un ottimo lavoro“.