Filippini: “Adesso l’Inter è la favorita per lo scudetto. Eriksen? Ottimo giocatore, ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Antonio Filippini ha parlato della corsa scudetto. Per l’ex giocatore è l’Inter la squadra favorita: “In questo momento l’Inter è la favorita per la vittoria dello scudetto perché, a differenza di Milan e Juventus, non ha più le coppe europee. Non dover preparare partite ogni tre giorni è un vantaggio a livello fisico e mentale. Eriksen è un ottimo giocatore, ma non attinente al progetto tecnico di Conte, probabilmente a gennaio troveranno una soluzione per lui e per gli altri giocatori nella sua situazione, come Nainggolan“.

(Radio Sportiva)