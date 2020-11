Real-Inter da film: “Men in black&blu”. I ragazzi di Conte agenti contro la minaccia galàctica

Sarà un Real Madrid-Inter per cuori forti, una partita ‘da film’. Con un titolo già assegnato. Con la consueta originalità, Inter Media House ha presentato a suo modo la partita tra la squadra di Zidane e i nerazzurri di Conte. Una minaccia ‘galàctica’ per l’Inter, che dovrà affidarsi ai suoi difensori per contrastare la qualità offensiva del Madrid.

E così, de Vrij, Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio, Kolarov e Ranocchia diventano i “Men in black&blu”, in riferimento alla celebre saga con protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones. Un film con tanto di locandina, per il terzo capitolo della stagione di Champions League. Un capitolo che rischia già di essere decisivo per il finale della storia…