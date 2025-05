La finale di Champions League tra Inter e PSG, in programma il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco, sarà diretta dall’arbitro rumeno

La finale di Champions League tra Inter e PSG, in programma il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco, sarà diretta dall’arbitro rumeno István Kovács. Le due squadre, alla loro prima sfida ufficiale, arrivano all’ultimo atto dopo aver eliminato rispettivamente Bayern Monaco e Barcellona (Inter), e Liverpool e Arsenal (PSG). Kovács ha già arbitrato entrambe le squadre nel corso della competizione, inclusi i match Inter-Arsenal, Bayern-PSG e Liverpool-PSG.

Assistente: Mihai Marica and Ferencz Tunyogi (both from Romania)