Tra City e Inter sarà una prima assoluta: inglesi grandi favoriti. Le quote dei bookmakers

Il countdown è finito: la partita più importante della stagione è arrivata. Lo ‘Stadio Olimpico Atatürk’ è pronto ad ospitare la prima assoluta tra Manchester City e Inter. Le due squadre non si sono mai affrontate in una partita ufficiale. L’ultima volta che un atto conclusivo di UEFA Champions League si disputò tra squadre che non si erano mai incontrate in match ufficiali fu sempre ad Istanbul nel 2005 per Milan-Liverpool. I Citizens non hanno mai alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie e sono arrivati in finale solo nel 2021, mentre i nerazzurri hanno trionfato 3 volte, l’ultima nel 2010 nell’anno del triplete. Sarà la quinta finale, tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League, tra una squadra italiana e una inglese. In precedenza il club d’oltremanica avversario era sempre stato il Liverpool, contro la Roma nel 1984, contro la Juventus nel 1985 e la doppia sfida con il Milan (2005 e 2007).