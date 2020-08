La finale di Coppa Italia del 2021 si giocherà al Meazza

L’Olimpico dovrà essere consegnato all’UEFA in tempi utili per l’Europeo. Così il Meazza sarà lo stadio che ospiterà la prossima finale di Coppa Italia. Non è ancora ufficiale ma la notizia è in pratica nell’aria. La finale è prevista per il 19 maggio 2021, ma l’Olimpico – di solito sede della finale del torneo – dovrà essere consegnato all’UEFA per il 18 maggio. La finale di Coppa Italia torna a San Siro dal 2007. Allora c’era stata andata e ritorno tra Roma e Inter. Andata nella capitale, sconfitta per i nerazzurri per 6 a 2 e ritorno vittoria nerazzurra per due a uno, ma ad alzare la coppa furono Totti e compagni.

(Fonte: sportmediaset)