Coppa Italia, la finale a Milano non è più scontata. Può partire una richiesta della Uefa

Giorni di grande caos per il calcio italiano. Domani ci sarà l’assemblea di Lega dove, probabilmente, si deciderà come procedere con il calendario. Intanto ci sono novità anche sul fronte Coppa Italia:

“Lo Stadium riaprirà domani per la Coppa Italia fra Juve e Milan. Confermate (per ora) le porte aperte (ma con divieto per i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna). E a proposito di Coppa Italia: la finale si giocherà il 20 maggio. Non è più scontata la sede di Milano, perché potrebbe partire una richiesta alla Uefa di rinviare di due giorni la consegna dell’Olimpico per giocare come da programma a Roma”, rivela La Gazzetta dello Sport.