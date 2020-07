L’ex Fiorentina Baiano: “Chiesa? Se Juve, Inter e Milan lo vogliono…”

Ciccio Baiano ha parlato della Fiorentina in questa intervista a Tuttomercatoweb.com e tra le altre cose si è soffermato sulla questione attacco: “Mettere il peso dell’attacco su due ragazzi che insieme non fanno 45 anni era un rischio e si è visto. In ogni caso Vlahovic e Cutrone non hanno avuto dalla squadra tanti palloni. Nel prossimo anno serviranno comunque due punte molto forti. Vlahovic? Ha bisogno di giocare, lo manderei a fare un campionato intero e poi potrà fare il titolare in viola. Può diventare un grande attaccante ma ora non lo è. Higuain? Lo prenderei sempre, è uno dei più forti attaccanti in A. Per quanto riguarda Chiesa, in generale dico che se un giocatore ha mal di pancia va dato via. Ha detto bene Commisso: non mi interessa se lo vuole la Juve, l’Inter o il Milan, l’importante è che portino i soldi”.