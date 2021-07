Fiorentina, Barone: “Gattuso? Situazione che mi fa ridere. Ci ha dato la possibilità…”

Al podcast del sito ufficiale della Fiorentina, il Direttore Generale della Viola ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Gattuso

"La Fiorentina ha accolto con il sorriso le parole di Rino Gattuso riportate oggi da Repubblica, in quanto questa intervista ci ha dato la possibilità di scoprire che Mendes è solo un amico del mister e gli offre importanti consigli per la sua carriera. Vorrei solo ricordare che Pradè ha incontrato Mendes i primi di giugno per discutere di calciatori da portare alla Fiorentina, e lo stesso ho fatto io che l’ho anche incontrato a Milano".