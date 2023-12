Fiorentina, Barone: “Dominate tante partite ad eccezione del 4-0 con l’Inter”

Intervenuto ai microfoni dei cronisti, Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così in vista del mercato di gennaio: "Siamo soddisfatti della squadra, abbiamo sbagliato delle partite ma altre le abbiamo dominate ad eccezione che con l'Inter quando abbiamo perso 4-0. Con altre abbiamo avuto difficoltà a mettere la palla dentro e ci stiamo lavorando. Il mercato di gennaio strano e limitato ma siamo attenti a come migliorare la parte tecnica, stiamo lavorando con l'allenatore e tutta l'area scouting ma ora fare un nome mi mette in difficoltà".