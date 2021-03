Serie A – Vlahovic scatenato, fa tripletta. La Fiorentina batte il Benevento 4 a 1

La squadra viola ha battuto la formazione di Inzaghi grazie all'attaccante serbo autore di tre gol nel primo tempo

Dusan Vlahovic scatenato e gioia per gli occhi di chi ha puntato su di lui al fantacalcio (un disastro per chi invece ce l'aveva contro). L'attaccante serbo della Fiorentina aveva già messo a posto la partita contro il Benevento nel primo tempo. Sua la tripletta rifilata alla squadra di Inzaghi. All'ottavo minuto aveva segnato l'uno zero facendosi ispirare da un'azione di Ribery. Al 26esimo la doppietta, ha ribadito in rete un tentativo di Caceres. La tripletta è arrivata al 46esimo del primo tempo ed è stata la ciliegina sulla torta: sinistro a giro da fuori area, imprendibile per Montipò.