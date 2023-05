Fiorentina, Bertoni: “Ecco cosa mi aspetto dalla gara con l’Inter. Vediamo come…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daniel Bertoni ha elogiato Vincenzo Italiano per la stagione della Fiorentina. "È un allenatore che stimo molto, ha subito delle critiche aspre ma col lavoro ha zittito tutti. Fa un calcio costruttivo, mi piace sin dal primo giorno perché vuole che la sua squadra faccia la partita. Sarà così anche contro il West Ham, ne sono sicuro. E poi non dimentichiamo che si giocherà la Coppa Italia contro una squadra che è in finale di Champions. Anche contro l’Inter mi aspetto lo stesso atteggiamento: imporre il proprio gioco per vincere. I giocatori hanno capito bene la sua filosofia. In più ora sono in fiducia".