Fiorentina, Bonaventura: “La Serie A è difficilissima, ormai ci conoscono”

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha commentato ai canali ufficiali del club gigliato l'incredibile sconfitta rimediata contro l'Inter: "Dobbiamo metterci in testa che la Serie A è difficilissima, è difficile fare punti, in trasferta come in casa. Sono tutte organizzate, ormai a noi ci conoscono, sono due anni che giochiamo alla stessa maniera e non dobbiamo dare niente per scontato. Per fare punti c'è da lavorare tanto, commettere pochi errori e cercare di aiutarci a vicenda in campo".