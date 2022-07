La Nazione: “Fiorentina, colloquio con Ramadani: si parlerà anche di Milenkovic”

E' Nikola Milenkovic uno dei temi più caldi in casa Fiorentina. L'Inter lo corteggia, ma la volontà del club Viola è quella di trattenerlo. E presto, come scrive La Nazione, incontrerà il suo agente: "Il vertice viola con Ramadani - che gestisce anche Italiano e Jovic - sarà funzionale per stabilire alcune convergenze di mercato e magari confrontarsi sulle intenzioni dell'Inter. Il club ribadirà la sua volontà di trattenere Milenkovic, che ha il contratto in scadenza fra un anno ed è stato fra i protagonisti della «rinascita viola» sul campo, stabilendo un rapporto di grandissima stima con Italiano".