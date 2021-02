Fiorentina-Inter, i convocati di Prandelli: ci sono Ribery e Kokorin

Sono 22 i convocati dell’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, per la partita di domani sera allo stadio Artemio Franchi contro l’Inter di Antonio Conte. Fra loro, anche Franck Ribery, non al meglio della condizione e in dubbio per il match, e il nuovo acquisto viola Kokorin.

Ecco l’elenco completo:

Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Igor, Dragowski, Eysseric, Kouame, Kokorin, Malcuit, Martinez Quarta, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ribery, Rosati, Terracciano, Borja Valero, Venuti, Vlahovic.