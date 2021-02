Le rivali – Fiorentina, tabù Inter per Prandelli: dubbio Ribery, in due per sostituirlo

Questa sera al Franchi contro l’Inter di Antonio Conte, Cesare Prandelli cerca la 100a vittoria in Serie A sulla panchina della Fiorentina. tra l’altro, contro una squadra che per lui rappresenta un vero e proprio tabù. Scrive Tuttosport:

“Poi in caso di successo sarebbe il 100° in A con i viola contro un avversario che è per lui un tabù, 23 confronti, 17 ko e appena 3 vittorie, l’ultima 15 anni fa (…). Ribéry, dopo il gol e la grande prova coi granata, fermato da un problema muscolare ieri in allenamento (…). L’asso francese è regolarmente convocato, intanto scalpitano Callejon e Kouamè (2 reti finora ai nerazzurri) per affiancare Vlahovic in attacco“.

(Fonte: Tuttosport)