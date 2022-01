UFFICIALE – Fiorentina, due membri del gruppo squadra positivi al Covid: la nota

ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19

Due positivi in casa Fiorentina in vista della sfida col Cagliari. Ecco la nota ufficiale del club: "ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti". Spiccano le assenze a sorpresa di Riccardo Saponara e soprattutto Dusan Vlahovic dai convocati.