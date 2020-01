Fiorentina, Iachini: “Inter una delle squadre più forti. Andremo a Milano a giocarcela”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato così della vittoria in Coppa Italia da parte dei suoi sull’Atalanta: “La mia versione di Fiorentina? No, non è ancora questa, la mia Viola è quella che con sei occasioni segna tre gol e soprattutto non subisce rete. Cosa rappresenta per noi la Coppa Italia? E’ un altro appuntamento nel nostro percorso di crescita: dovremo andare a Milano contro una delle squadre più forti e ce l’andremo a giocare”.