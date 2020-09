TS – Inter, con la Fiorentina un solo assente. Conte riparte da Eriksen: il danese deve dimostrare di…

Antonio Conte riparte dal 3-4-1-2 e da Christian Eriksen. Questa sera contro la Fiorentina a San Siro toccherà al danese svolgere il ruolo di trequartista, posizione che potrebbe essere occupata anche da Sensi e Vidal nel corso della stagione. Dopo la doppietta contro il Pisa in amichevole, l’ex Tottenham è atteso da una chance importante per dimostrare di essere pienamente coinvolto nel progetto nerazzurro.

Come riporta Tuttosport, contro i viola di Iachini difesa inedita con D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov, mentre Hakimi è pronto per l’esordio ufficiale, con Perisic dall’altra parte. Al centro favorito Gagliardini per un posto accanto a Barella (ma Brozovic insidia l’ex Atalanta) mentre per Vidal può esserci spazio a partita in corso. L’unico assente è Vecino, fuori per infortunio.